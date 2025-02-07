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Уголовное дело наемницы ВСУ из Дании направлено в суд

СК РФ направил в суд уголовное дело в отношении наемницы ВСУ из Дании
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СК РФ

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении наемницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Дании Аннабель Йоргенсен и направил его в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Согласно заявлению СК, Йоргенсен заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве. Установлено, что в ноябре 2024 года она в кооперации с другими наемниками ВСУ пересекла госграницу РФ, вторгшись в Курскую область.

3 февраля стало известно, что Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал датчанку Йоргенсен.

4 февраля пресс-служба СК РФ сообщила, что гражданин Грузии Торнике Окропилашвили был заочно осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. По данным ведомства, в 2022 году мужчина добровольно вступил в военизированное формирование, прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях против сил Донецкой и Луганской народных республик, получая денежное вознаграждение.

Ранее жителя Волгоградской области осудили за приготовление к госизмене.

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