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В ДНР осудили гражданина Грузии, воевавшего на стороне ВСУ

СК: суд в ДНР заочно осудил на 13,5 года воевавшего за ВСУ гражданина Грузии
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СК РФ

Гражданин Грузии Торнике Окропилашвили был заочно осужден за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Верховный Суд Донецкой народной республики признал собранные Следственным комитетом России доказательства достаточными для вынесения приговора по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

В 2022 году Окропилашвили добровольно вступил в военизированное формирование, прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях против сил Донецкой и Луганской народных республик, получая денежное вознаграждение. Суд приговорил его к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы, он объявлен в международный розыск.

21 января сообщалось, что гражданина Грузии заочно признали виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины. Фигуранту дела заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Его также объявили в международный розыск.

Днем ранее Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал датчанку Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в том, что она, будучи наемницей, воевала на стороне ВСУ в Курской области.

Ранее жителя Волгоградской области осудили за приготовление к госизмене.

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