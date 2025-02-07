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У министра обороны Украины появился новый заместитель

Правительство Украины назначило генерал-лейтенанта Мойсюка замминистра обороны
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Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинского генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которого президент страны Владимир Зеленский уволил с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности, назначили заместителем министра обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства Украины в парламенте Тарас Мельничук.

«Кабинетом министров <...> Мойсюк Евгений Георгиевич назначен заместителем министра обороны», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что еще одним заместителем министра обороны страны стала Валерия Чуркина. Кроме того, Владимир Василенко и Александр Ярема заняли должности заместителя министра социальной политики и государственного секретаря украинского правительства соответственно. В свою очередь, Владимир Бучка стал первым заместителем председателя государственного агентства лесных ресурсов.

Мойсюк был уволен с должности специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности 7 февраля. Генерал-лейтенант занимал соответствующий пост с 13 февраля прошлого года.

В период с 2019 по 2021 годы мужчина руководил Воздушно-десантными войсками Украины. Позже его назначали заместителем главнокомандующего армией страны, в этой должности он проработал три года.

Ранее на Украине оценили возможность увольнения главнокомандующего армией страны Александра Сырского.

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