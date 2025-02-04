Умеров: глава командования «Юг» ВСУ Шаповалов ушел с поста, он переезжает в ФРГ

Глава украинского оперативного командования (ОК) «Юг» украинской армии Геннадий Шаповалов освобожден от своей должности. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

Он пояснил, что Шаповалова назначили на должность главы представительства Украины в миссии по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) на территории Бельгии и Германии.

Нового главу командования министр обороны называть не стал.

1 февраля сообщалось что мэра украинского города Острог Ровенской области на Западной Украине Юрия Ягодку уволили за пение песен на русском языке. Согласно официальным данным, Ягодка был уволен за неисполнение положенных обязанностей и отсутствие контроля над деятельностью структурных подразделений и коммунальных предприятий. Как уточняют СМИ, реальной причиной увольнения Ягодки стал инцидент в день памяти украинских военных — мэр Острога в пьяном виде исполнял песни на русском языке в местной библиотеке.

Ранее в Раде заявили, что США готовятся снять Зеленского с должности.