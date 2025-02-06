В Евросоюзе сообщили о невозможности быстро развернуть ВС в случае конфликта

Вооруженные силы стран — членов Евросоюза пока не смогли улучшить свои возможности по быстрому развертыванию вооруженных сил в случае конфликта. Об этом говорится в отчете Европейской счетной палаты, передает агентство Bloomberg.

По данным органа, контролирующего расходы блока, несмотря на новые военные угрозы в Европе, «цель быстрого и беспрепятственного перемещения военного персонала, оборудования и грузов внутри ЕС и за его пределами — в короткие сроки и в больших масштабах — пока не достигнута».

Как отмечает агентство, впервые бюджет ЕС включает финансирование транспортной инфраструктуры как военного, так и гражданского назначения. Текущий бюджет на 2021–2027 годы предусматривает выделение на эти цели в общей сложности €1,7 млрд, но эта сумма была израсходована к концу 2023 года, и до следующего бюджета в 2028 году дополнительных средств не осталось, говорится в отчете.

Деньги расходовались «по частям, не всегда в самых стратегических местах и ​​без учета более широкой картины», подчеркнули в Европейской счетной палате.

В ноябре сообщалось, что Еврокомиссия намерена высвободить из бюджета ЕС почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов, и потратить их на оборону.

Ранее Евросоюз захотел разместить войска в Гренландии.