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Порт в Польше обязали убрать стоящий там годами российский танкер

Порт в Польше обязали убрать стоящий там с 2017 года танкер из России «Хатанга»
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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порт города Гдыня, расположенный на Балтийском побережье Польши, обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер «Хатанга». Об этом в социальной сети Х сообщило польское министерство инфраструктуры.

В ведомстве заявили, что директор Морского управления Гдыни принял соответствующее решение, поскольку судно «угрожает безопасности судоходства и выведено из эксплуатации».

Администрация порта должна убрать танкер не позднее трех месяцев с момента принятия решения. Также управление потребует от российского судовладельца возмещения убытков за весь период стоянки «Хатанги» в гавани, добавили в министерстве.

Этот танкер спустили на воду в Мальмё в Швеции в 1987 году. Он прибыл в Гдыню в 2017 году и был задержан, поскольку не прошел государственный портовый контроль. «Хатанга» принадлежала Мурманскому морскому пароходству, которое в 2020 году признали банкротом.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Агентство Bloomberg назвало эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее сообщалось, что Дания ужесточит контроль за нефтяными танкерами в Датских проливах.

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