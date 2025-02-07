Российские бойцы нанесли удар по скоплению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, часть бойцов ликвидирована. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Удар был нанесен по селам Ямное, Мирополье, Запселье и Великая Рыбица.

«В селе Ямное наши атаковали ПВД (пункт временной дислокации. — прим. ред.) боевиков. Осуществили несколько сбросов на занимаемое ими помещение, а после — добивали дронами-камикадзе выживших, которые, опасаясь повторных прилетов, стали разбегаться», — рассказал он.

По словам Лебедева, один из беспилотников попал в автомобиль противника, где находилось два солдата. Он добавил, что бойцы убежали с позиций и «бросили своих «побратимов». Подпольщик отметил, что в результате атаки было ликвидировано восемь военнослужащих ВСУ.

До этого Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары в направлении расположения украинских военных в пригороде Ахтырки в Сумской области. По его словам, на территории было зафиксировано два прилета.

Он добавил, что атака производилась в западной части города, где, по предварительным данным, находится известный пансионат «Буймеровка», где располагаются бойцы ВСУ.

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