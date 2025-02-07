Стало известно о новой тактике ВС РФ по выматыванию украинских сил ПВО

Российские военнослужащие активно используют «обманки» в виде воздушных шаров и зондов, тем самым выматывая украинские силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет mk.ru.

По информации журналистов, подобные объекты замечали в небе над разными областями Украины. В большинстве случаев бойцы Вооруженных сил РФ запускали «обманки» одновременно с реальными атаками с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В материале уточняется, что зонды российских войск имеют уголковые отражатели. Благодаря этому системы ПВО, которые используют солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), воспринимают их как ракеты и бомбардировщики.

Как отметили авторы статьи, на Украине данную тактику ВС РФ объясняют их желанием «напрячь» силы противовоздушной обороны. Особенно учитывая, что воздушные шары и зонды стоят на порядок меньше по сравнению с ракетами.

«Копеечный, можно сказать, воздушный шар <...> может стать целью для залпа зенитных ракет комплекса Patriot, каждая из которых стоит два–три миллиона долларов. Весьма выгодное предприятие», — подчеркивается в публикации.

При этом военный эксперт Владислав Шурыгин обратил внимание, что спектр применения воздушных шаров и зондов в зоне боевых действий может быть гораздо более широким. В частности, специалист предложил оснащать их сетями и использовать для перехвата украинских БПЛА.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о разработке на Украине собственного комплекса ПВО.