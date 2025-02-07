Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новой тактике ВС РФ по выматыванию украинских сил ПВО

mk.ru: ВС РФ выматывают украинские силы ПВО, используя воздушные шары и зонды
close
Shutterstock

Российские военнослужащие активно используют «обманки» в виде воздушных шаров и зондов, тем самым выматывая украинские силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет mk.ru.

По информации журналистов, подобные объекты замечали в небе над разными областями Украины. В большинстве случаев бойцы Вооруженных сил РФ запускали «обманки» одновременно с реальными атаками с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В материале уточняется, что зонды российских войск имеют уголковые отражатели. Благодаря этому системы ПВО, которые используют солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), воспринимают их как ракеты и бомбардировщики.

Как отметили авторы статьи, на Украине данную тактику ВС РФ объясняют их желанием «напрячь» силы противовоздушной обороны. Особенно учитывая, что воздушные шары и зонды стоят на порядок меньше по сравнению с ракетами.

«Копеечный, можно сказать, воздушный шар <...> может стать целью для залпа зенитных ракет комплекса Patriot, каждая из которых стоит два–три миллиона долларов. Весьма выгодное предприятие», — подчеркивается в публикации.

При этом военный эксперт Владислав Шурыгин обратил внимание, что спектр применения воздушных шаров и зондов в зоне боевых действий может быть гораздо более широким. В частности, специалист предложил оснащать их сетями и использовать для перехвата украинских БПЛА.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о разработке на Украине собственного комплекса ПВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами