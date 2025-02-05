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В ВСУ заявили о значительном усовершенствовании российских систем РЭБ и ПВО

Times: Россия значительно усовершенствовала системы РЭБ, ПВО и БПЛА
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ с апреля 2023 года значительно усовершенствовали свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО), а также программы по созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия. Об этом заявил командир 14-го отдельного полка беспилотных систем армии Украины с позывным «Чарли» в беседе с британской газетой Times.

«С тех пор (с апреля 2023 года. — прим. ред.) ... русские значительно усовершенствовали свои средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также программы по созданию беспилотников дальнего радиуса действия», — цитирует газета украинского военного.

«Чарли» отметил, что теперь на каждый удар Вооруженных сил Украины следует «контрудар» от российской стороны, и эти «ответы» несут постоянную угрозу.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и чиновников Пентагона писала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем чаще перехватывать дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые США и Британия разрешили использовать Украине для ударов вглубь РФ. Издание отметило, что армия России уже научилась подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ оценили эффективность системы РЭБ «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

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