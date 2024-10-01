В РФ хотят упростить процедуру банкротства для участников СВО

Правительство РФ и Банк России должны будут определить процедуру для оформления внесудебного банкротства участникам специальной военной операции. Об этом сообщает сайт Кремля.

Соответствующее распоряжение входит в перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, подписанных президентом России Владимиром Путиным.

«Рассмотреть вопрос об установлении особенностей применения лицами, заключившими контракт и принимающими участие в СВО, процедуры внесудебного банкротства гражданина», — говорится в сообщении.

Недавно юрист Ирина Нигматуллина дала совет гражданам пенсионного возраста, у которых есть проблемы с задолженностями. По ее словам, если долг у пенсионера достиг 1 млн рублей и приставы открыли исполнительное производство, лучше стать банкротом.

В заявлении о признании банкротом пенсионеру следует указать причины невозможности погасить долг, а также приложить личные документы, добавила специалист.

Ранее россиянин доказал бездействие приставов и отсудил у них более миллиона рублей.