Названо число сбитых за неделю дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 1 по 7 февраля перехватили и уничтожили 630 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ.

В сообщении уточняется, что речь идет о дронах самолетного типа.

Также, по данным ведомства, за прошедшую неделю в зоне боевых действий были ликвидированы одна управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть управляемых авиационных бомб Hammer. Последние производятся на территории Франции.

«Средствами ПВО сбиты <...> 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в пресс-службе.

6 февраля Минобороны РФ рассказало, что за минувшие сутки военнослужащие страны нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах боевых действий. Кроме того, российские солдаты поразили места хранения БПЛА и ряд аэродромов украинских войск.

До этого разведчики Вооруженных сил РФ с помощью дронов ликвидировали украинский катер, набитый взрывчаткой. Технику ВСУ заметили в районе Днепровского лимана.

Ранее в акватории Черного моря ликвидировали украинский безэкипажный катер.