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В Новосибирской области трое бойцов вернулись из украинского плена

Омбудсмен Зерняева: трое бойцов из Новосибирской области вернулись из плена ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Трое военнослужащих из Новосибирской области вернулись на родину из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

«Среди возвращенных на Родину трое наших земляков. Радуемся вместе с ними и их семьями», — заявила она.

До этого подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов объяснил, что одинаковые куртки на военнопленных во время процедуры обмена нужны для обеспечения безопасности.

5 февраля министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В российском оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее появились первые фото с обмена российскими и украинскими пленными.

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