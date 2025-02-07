Вооруженные силы Украины перебросили часть сил из районов Красноармейска (украинское название - Покровск), Доброполья и Славянска на курский участок фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой силовые структуры.

По словам источника, украинские войска пытаются отобрать наиболее боеспособные соединения для участия в атаках на Курскую область. При этом в Донбассе командование ВСУ оставляет недавно мобилизованных и штрафников.

Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинское командование 6 февраля покинуло город Красноармейск в полном составе, и сейчас там остались только командиры рот и батальонов. По словам парламентария. пункты управления украинской армии перенесли на приграничную территорию в Днепропетровскую область.

3 февраля Associated Press сообщало, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и маршрутов снабжения в Красноармейске из-за атак российских беспилотников. Журналисты отметили, что город является на пересечении нескольких автомагистралей, ведущих к ключевым городам на востоке ДНР.

Ранее Зеленский назвал вторжение в Курскую область наглядным объяснением смысла принципа Трампа о достижении мира.