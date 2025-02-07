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Военный эксперт назвал бессмысленным контрнаступление ВСУ в Курской области

Военэксперт Шлепченко: атаки ВСУ в Курской области не имеют смысла
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Evgeniy Maloletka/AP

Действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области продолжают хвастаться западные СМИ, однако в реальности атаки противника на этом направлении не имеют смысла. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, украинские войска смогли добиться лишь больших потерь в своих рядах.

«Поэтому ни к чему серьезному это не приведет. Линия фронта там размороженная, оборона там есть, резервы есть, за этим всем следят и так далее. Поэтому это просто очередной эпизод «могилизации» наловленных на улицах людей либо, может быть, идейных каких-то подвезли, кто его знает», — сказал Шлепченко.

Он добавил, что ВСУ платят высокую цену не только в попытках атаковать, но и при удержании занятых территорий в Курской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области.

По данным ведомства, противник пытался нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Отмечается, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Ранее украинский боец заявил о безразличии командования ВСУ к здоровью подчиненных.

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