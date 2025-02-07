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Украинский боец заявил о безразличии командования ВСУ к здоровью подчиненных

Боец ВСУ Черный рассказал, как его не отправили в госпиталь с воспалением легких
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Черный обвинил командование в безразличии к здоровью рядовых солдат. Об этом пишет газета «Известия».

В распоряжении журналистов оказалось видео с украинским военнослужащим, предоставленное министерством обороны РФ. Мужчина рассказал, что его задержали в Киеве и отправили в военный комиссариат. Позже он попал в учебную воинскую часть, где для мобилизованных проводили в основном теоретические занятия.

Как отметил Черный, ему довелось принять участие в стрельбах всего пару раз. После этого боец ВСУ заболел — у него началось воспаление легких.

«В подразделении очень много людей болело, практически одним и тем же диагнозом. За все время, что я там был, я два раза болел и до сих пор не выздоровел», — сказал мужчина.

Украинский военнослужащий добавил, что командование не отправляло его в госпиталь, несмотря на высокую температуру около 40 градусов. В результате он в течение двух недель «валялся в подразделении».

По словам пленного, многие из его сослуживцев сбежали из воинской части. Черный, в свою очередь, попал на поле боя, практически не имея боевого опыта.

Ранее попавший в плен солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область.

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