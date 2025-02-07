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Командир ВСУ застрелил украинского военного за отказ отдавать боевые выплаты

Украинский комбат застрелил бойца ВСУ за отказ отдать боевые выплаты
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Краматорске командир батальона украинской армии Дмитрий Тесленко застрелил своего бойца Валентина Козлюка за отказ отдавать руководству боевые выплаты. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на сообщения жены военного.

Инцидент произошел в воинской части 18 декабря. По словам жены бойца, за несколько дней до случившегося над ее мужем издевались комбат ВСУ и старший сержант. Она отметила, что после вымогательства денежных средств сразу обратилась в Государственное бюро расследований республики, однако сотрудники правопорядка не приняли никаких мер, чтобы поймать офицеров по «горячим» следам 14 декабря. Женщина подчеркнула, что еще до этой даты ее мужа сильно избили и застрелили.

По ее словам, после инцидента командира и сержанта отправили под арест. На данный момент они проходят по делу в качестве подозреваемых.

До этого РИА Новости писало, что командование ВСУ применяет практику устранения сдающихся в плен сослуживцев. По словам одного из пленных, цель таких действий — уничтожение свидетелей военных преступлений. Он утверждает, что применение беспилотников против собственных раненых солдат — распространенная практика, а угрозы расправы за неисполнение приказов — обычное дело.

Ранее на Украине застрелили сотрудника военкомата, конвоировавшего мобилизованных.

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