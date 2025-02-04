Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: ВСУ убивают сдающихся в плен, чтобы не осталось свидетелей

РИА: ВСУ убивают сдающихся в плен, чтобы не было свидетелей
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование ВСУ применяет практику устранения сдающихся в плен сослуживцев. По словам одного из пленных, цель таких действий — уничтожение свидетелей военных преступлений, пишет РИА Новости.

Боец описал ситуацию, когда двое тяжелораненых солдат ВСУ оказались отрезанными от основных сил. Несмотря на доставку медикаментов и носилок беспилотником, солдаты получили приказ об отходе, после чего подверглись атаке беспилотников-камикадзе. Один из раненых погиб. Спасение пришло только от российских солдат.

Пленный призвал украинских мобилизованных и мирное население не питать иллюзий относительно заботы командования о своих солдатах. Он утверждает, что применение беспилотников против собственных раненых солдат — распространенная практика, а угрозы расправы за неисполнение приказов — обычное дело.

«Свидетели им не нужны, их просто решают убрать», — заявил он.

В декабре сообщалось, что бывший британский военный Дэниел Берк, отправившийся наемником на Украину, был убит сослуживцем. Подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который привел следователей к телу убитого и заявил, что застрелил его случайно во время учений.

Ранее в СК РФ рассказали, как украинские солдаты убивали жителей Русского Поречного.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами