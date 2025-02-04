РИА: ВСУ убивают сдающихся в плен, чтобы не было свидетелей

Командование ВСУ применяет практику устранения сдающихся в плен сослуживцев. По словам одного из пленных, цель таких действий — уничтожение свидетелей военных преступлений, пишет РИА Новости.

Боец описал ситуацию, когда двое тяжелораненых солдат ВСУ оказались отрезанными от основных сил. Несмотря на доставку медикаментов и носилок беспилотником, солдаты получили приказ об отходе, после чего подверглись атаке беспилотников-камикадзе. Один из раненых погиб. Спасение пришло только от российских солдат.

Пленный призвал украинских мобилизованных и мирное население не питать иллюзий относительно заботы командования о своих солдатах. Он утверждает, что применение беспилотников против собственных раненых солдат — распространенная практика, а угрозы расправы за неисполнение приказов — обычное дело.

«Свидетели им не нужны, их просто решают убрать», — заявил он.

В декабре сообщалось, что бывший британский военный Дэниел Берк, отправившийся наемником на Украину, был убит сослуживцем. Подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который привел следователей к телу убитого и заявил, что застрелил его случайно во время учений.

Ранее в СК РФ рассказали, как украинские солдаты убивали жителей Русского Поречного.