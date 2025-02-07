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Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ пошли в очередную атаку в Курской области

Военэксперт Шлепченко: ВСУ пошли в атаку в Курской области ради кадров в СМИ
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в очередное контрнаступление в Курской области ради того, чтобы попасть на страницы иностранных СМИ, создав тем самым видимость, что Киев не спит и пытается что-то делать. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Что касается «мясных» штурмов в Курской области, то это ремейк январского потужного контрнаступа. И по большому счету — вариант ублажить Зеленского во время его кокаиновых трипов. Ни к чему серьезному это привести при нынешней конфигурации фронта в принципе не может», — сказал Шлепченко.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области.

По данным ведомства, ВСУ пытались нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Отмечается, что противник на данном направлении с утра 6 февраля силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах, при поддержке танков и машин разграждения, предпринял восемь волн атак.

В министерстве добавили, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Ранее двух американских журналистов заочно арестовали за поездку в Курскую область.

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