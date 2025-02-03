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СМИ сообщили о сложной ситуации для ВСУ в Красноармейске

АР: украинские войска испытывают острую нехватку пехоты в Красноармейске
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и маршрутов снабжения в Красноармейске (украинское название — Покровск) из-за атак российских беспилотников. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как передают корреспонденты издания с места событий, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции вокруг важнейшего узла снабжения, который находится на пересечении нескольких автомагистралей, ведущих к ключевым городам на востоке Донецкой народной республики (ДНР), а также к важной железнодорожной станции.

Украинские военные в Покровске заявляют, что в последние недели тактика российских войск изменилась. Теперь они атакуют позиции ВСУ с флангов, вместо того чтобы идти в лобовую атаку и пытаться окружить город.

Согласно материалу AP, поскольку Вооруженные силы РФ контролируют ключевые высоты, украинские пути снабжения теперь находятся в зоне их досягаемости. Из-за сильного тумана в последние дни ВСУ не могли эффективно использовать разведывательные дроны, что позволило российским войскам укрепить свои позиции и взять под свой контроль больше территории.

До этого агентство Reuters писало, что освобождение Красноармейска в Донецкой народной республике позволит российским войскам продолжать наступление на запад — в сторону Днепропетровской области.

Ранее в Германии заявили о частых атаках российских дронов на колонны ВСУ.

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