Украинские войска испытывают острую нехватку пехоты и маршрутов снабжения в Красноармейске (украинское название — Покровск) из-за атак российских беспилотников. Об этом пишет Associated Press (AP).

Как передают корреспонденты издания с места событий, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции вокруг важнейшего узла снабжения, который находится на пересечении нескольких автомагистралей, ведущих к ключевым городам на востоке Донецкой народной республики (ДНР), а также к важной железнодорожной станции.

Украинские военные в Покровске заявляют, что в последние недели тактика российских войск изменилась. Теперь они атакуют позиции ВСУ с флангов, вместо того чтобы идти в лобовую атаку и пытаться окружить город.

Согласно материалу AP, поскольку Вооруженные силы РФ контролируют ключевые высоты, украинские пути снабжения теперь находятся в зоне их досягаемости. Из-за сильного тумана в последние дни ВСУ не могли эффективно использовать разведывательные дроны, что позволило российским войскам укрепить свои позиции и взять под свой контроль больше территории.

До этого агентство Reuters писало, что освобождение Красноармейска в Донецкой народной республике позволит российским войскам продолжать наступление на запад — в сторону Днепропетровской области.

Ранее в Германии заявили о частых атаках российских дронов на колонны ВСУ.