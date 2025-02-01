Пленный украинский военнослужащий Александр Прокопенко рассказал о том, как его подразделение было обманом отправлено в Курскую область. Его слова передает Минобороны РФ.

По его словам, командование заверило их, что они будут охранять государственную границу, не упомянув о реальном направлении. Когда они прибыли в приграничье, Прокопенко и его сослуживцы двое суток пытались удерживать позиции, в то время как другие подразделения отступали.

«Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что не выходили из блиндажа. Нам сказали занять позицию с пулеметом, но мы не стали этого делать из-за угрозы от FPV-дронов и большого числа раненых», — отметил он.

В результате одна из штурмовых групп российских войск захватила позиции украинских боевиков. Прокопенко, приняв решение сдаться в плен, сохранил себе жизнь.

1 февраля сообщалось, что сослуживцы пытались ликвидировать Александра Прокопенко во время его сдачи в российский плен.

Ранее судмедэксперт заявила, что военные ВСУ пытали током женщину в курском селе Русское Поречное.