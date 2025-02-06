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ВСУ заминировали инфраструктуру фабрики под Красноармейском

ТАСС: ВСУ заминировали инфраструктуру горно-обогатительной фабрики в Удачном
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Stringer/Reuters

Украинские военные заминировали инфраструктуру Свято-Варваринской горно-обогатительной фабрики в населенном пункте Удачное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, речь идет о крупнейшем угольном предприятии — шахтоуправлении «Покровское» под Красноармейском (украинское название Покровск), к нему относится горно-обогатительная фабрика.

«Противник заминировал инфраструктуру горно-обогатительной фабрики в Удачном, которая относится к шахтоуправлению «Покровское», — поделился источник.

Также собеседник агентства добавил, что в этом районе ведутся активные боевые действия.

До этого президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) крупнейшей угольной шахты под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Эксперт отметил, что сначала Киев лишился качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля.

Ранее ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское».

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