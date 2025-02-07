Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ

Российские мотострелки взяли в плен 11 украинских солдат в Курской области
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Российские мотострелки взяли в плен 11 украинских солдат в Курской области после неудачной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Черкасскую Конопельку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны России.

«Была поставлена задача командования взять эти опорные пункты. Пошли работать, отработали, взяли все красиво, без потерь. Но только потери были на той стороне, и были взяты 11 пленных. Наши группы заходили уверенно, смело. Тактика боя была грамотной: замыкание леса, и противник уже в тупике, им некуда деваться. Они уже сказали, что сдаются, и мы взяли их в плен», — рассказал один из российских солдат, участвовавших в бою.

По его словам, артиллерия ВСУ начала активно стрелять в тот момент, когда российские солдаты стали выводить пленных в тыл — огонь украинские артиллеристы вели в том числе по своим плененным сослуживцам.

До этого министерство обороны России сообщило о том, что экипаж вертолета Ка-52М авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее полковник раскрыл цель контратаки ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами