Российские мотострелки взяли в плен 11 украинских солдат в Курской области после неудачной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Черкасскую Конопельку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны России.

«Была поставлена задача командования взять эти опорные пункты. Пошли работать, отработали, взяли все красиво, без потерь. Но только потери были на той стороне, и были взяты 11 пленных. Наши группы заходили уверенно, смело. Тактика боя была грамотной: замыкание леса, и противник уже в тупике, им некуда деваться. Они уже сказали, что сдаются, и мы взяли их в плен», — рассказал один из российских солдат, участвовавших в бою.

По его словам, артиллерия ВСУ начала активно стрелять в тот момент, когда российские солдаты стали выводить пленных в тыл — огонь украинские артиллеристы вели в том числе по своим плененным сослуживцам.

До этого министерство обороны России сообщило о том, что экипаж вертолета Ка-52М авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее полковник раскрыл цель контратаки ВСУ в Курской области.