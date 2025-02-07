Российские военнослужащие ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

МО: экипаж Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Уточняется, что после удара экипажами было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, которые предотвращают попадание ракет ПЗРК ВСУ.

Передовой авиационный наводчик заявил об уничтожении всех целей.

Вечером 6 февраля Минобороны России сообщило, что ВС РФ отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области, противник потерял более 200 солдат.

6 февраля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вражеской техники во время попытки контрнаступления. Техника ВСУ была уничтожена расчетами FPV-дронов.

Ранее полковник раскрыл цель контратаки ВСУ в Курской области.