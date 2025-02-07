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В Белгородской области отселили жителей 43 населенных пунктов

В Белгородской области отселили и закрыли въезд в 43 населенных пункта из-за ВСУ
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В Белгородской области из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) отселили и закрыли въезд в 43 населенных пункта. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные в министерстве общественных коммуникаций региона.

По данным ведомства, по состоянию на 6 февраля въезд закрыт в села в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском муниципальных округах.

Отселение жителей населенных пунктов в регионе проводили еще до вторжения украинской армии в соседнюю Курскую область летом 2024 года. Например, людей отселяли после ввода в регионе режима контртеррористической операции (КТО) в мае 2023 года.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие выбили украинскую армию с позиций вблизи границы Белгородской области.

Ранее несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам ВСУ.

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