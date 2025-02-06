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Военный эксперт рассказал о ситуации на границе Белгородской области с Украиной

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ с позиций около Лимана Второго, Тополей и Логачевки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие выбили украинскую армию с позиций вблизи границы Белгородской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«После нанесения поражения вооруженным формированиям Украины российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Лиман Второй, Тополи и юго-западнее Логачевки Белгородской области», — заявил он.

По словам Марочко, российские бойцы форсировали водную преграду и создали плацдарм для продвижения вглубь позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также улучшили свое положение на участке границы протяженностью порядка 1,5 километров.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский городской округ и Белгородский район.

По его словам, в хуторе Ржавец украинский FPV-дрон сдетонировал на территории фермерского хозяйства, в результате чего загорелся строительный вагончик. Пожарные оперативно потушили возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Иконников ушел медиком на СВО.

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