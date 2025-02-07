Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье отреагировали на требование вывести российских миротворцев

МИД ПМР: миротворцы РФ не будут выведены до урегулирования с Молдавией
close
Артем Кулекин/РИА Новости

Российские миротворцы не будут выведены с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) до урегулирования конфликта с Молдавией. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

«Прекращение или изменение формата действующей миротворческой операции нереалистично и невозможно до того момента, пока конфликт не будет окончательно урегулирован на основе демократических стандартов, что означает также и учет интересов приднестровского народа», — отметил Игнатьев.

Он добавил, что в политических требованиях Молдавии в самый разгар гуманитарно-энергетического кризиса не просматривается никаких гуманистических приоритетов. Игнатьев заявил, что молдавская сторона избегает зрелого и ответственного взаимодействия с Тирасполем.

В январе президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев попросит западные страны помочь Приднестровью на фоне газового кризиса при условии вывода оттуда российских миротворцев.

3 февраля в Приднестровской Молдавской Республике возобновили спустя месяц после отключения подачу тепла и электроэнергии. Зампред правительства Сергей Оболоник заявил, что на данный момент запущены почти все котельные, а температура в системе дошла до 60°C. С подачей газа в дома ситуация пока сложная, отметил Оболоник, поскольку для этого специалистам нужно обойти всех потребителей. Однако решить этот вопрос планируют в кратчайшие сроки, до конца текущей недели.

Ранее Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами