В Приднестровье отреагировали на требование вывести российских миротворцев

МИД ПМР: миротворцы РФ не будут выведены до урегулирования с Молдавией

Российские миротворцы не будут выведены с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) до урегулирования конфликта с Молдавией. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

«Прекращение или изменение формата действующей миротворческой операции нереалистично и невозможно до того момента, пока конфликт не будет окончательно урегулирован на основе демократических стандартов, что означает также и учет интересов приднестровского народа», — отметил Игнатьев.

Он добавил, что в политических требованиях Молдавии в самый разгар гуманитарно-энергетического кризиса не просматривается никаких гуманистических приоритетов. Игнатьев заявил, что молдавская сторона избегает зрелого и ответственного взаимодействия с Тирасполем.

В январе президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев попросит западные страны помочь Приднестровью на фоне газового кризиса при условии вывода оттуда российских миротворцев.

3 февраля в Приднестровской Молдавской Республике возобновили спустя месяц после отключения подачу тепла и электроэнергии. Зампред правительства Сергей Оболоник заявил, что на данный момент запущены почти все котельные, а температура в системе дошла до 60°C. С подачей газа в дома ситуация пока сложная, отметил Оболоник, поскольку для этого специалистам нужно обойти всех потребителей. Однако решить этот вопрос планируют в кратчайшие сроки, до конца текущей недели.

Ранее Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.