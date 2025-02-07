В Генштабе рассказали о наступлении ВС России в зоне СВО

В Генштабе заявили о наступлении ВС России почти на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска наступают почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) благодаря коррективам, которые были внесены в способы ведения боевых действий. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России — заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Василий Трушин.

«Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления», — сказал он.

По словам замглавы Генштаба, изменения затронули организацию контрбатарейной борьбы, дальнего огневого поражения, использование высокоточного оружия в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, защита от беспилотников, применение новых средств поражения, включая барражирующие боеприпасы и FPV-дроны.

Кроме того, он отметил, что были найдены и внедрены новые подходы к построению боевых порядков пехоты в наступлении в условиях возросшего воздействия на неё артиллерии и РСЗО, способы защиты войск и сохранения их боеспособности, а также новые методы применения авиации в условиях не до конца подавленной ПВО врага, использования танков при плотном насыщении боевых порядков противотанковыми средствами высокой эффективности.

Трушин также заявил о существенном усовершенствовании методов управления войсками и средствами огневого поражения, для чего используются автоматизированные системы разведки и управления.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ прочно овладели стратегической инициативой в зоне спецоперации.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.