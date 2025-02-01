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Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

Лебедев: пункт временной дислокации ВСУ поражен в городе Ахтырка Сумской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинской армии в городе Ахтырка Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

»(Сумская область. — прим. ред.) Ахтырка, прилет по пункту временной дислокации», — заявил он.

По словам Лебедева, по предварительным данным, российские бойцы ликвидировали порядка 19 солдат ВСУ, около 30 получили ранения.

До этого экипаж истребителя — бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударил по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате чего были уничтожены украинские военные и бронетехника.

По данным Минобороны, удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее российский медик рассказал о стимуляторах в аптечках бойцов ВСУ.

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