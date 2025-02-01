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На Западе объяснили важность Красноармейска в зоне спецоперации

Reuters: взятие Красноармейска позволит российским войскам продолжать наступление
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Станислав Красильников/РИА Новости

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике позволит российским войскам продолжать наступление на Запад. Об этом сообщает Reuters.

»Украина упорно обороняет Покровск, но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — сообщает агентство.

По данным Reuters, которое ссылается на украинского градоначальника, в Красноармейске осталось не более 7 тыс. населения из 60 тыс. человек, которые проживали здесь до начала боевых действий.

Тем временем российские войска находятся на расстоянии «полета дрона» от последней безопасной трассы на запад, в Днепропетровскую область.

До этого Национальная полиция Украины призвала жителей Димитрова (украинское название — Мирноград), расположенного на восток от Красноармейска поблизости от линии фронта как можно скорее эвакуироваться из города.

Ранее стало известно о приближении российских войск к Днепропетровской области.

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