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ВС РФ при отражении атаки на Курскую область ударили по ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ ударили по скоплениям ВСУ у 13 населенных пунктов в Сумской области
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Павел Львов/РИА «Новости»

Российские военнослужащие в ходе отражения атаки на Курскую область нанесли удары по местам скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 13 населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация. Целями стали позиции украинских формирований у населенных пунктов Стецковка, Журавка, Беловоды, Искрисковщина и других.

Кроме того, за прошедшие сутки солдаты российской группировки войск «Север» поразили личный состав и технику ВСУ около 27 населенных пунктов в Курской области. В том числе места скопления украинских бойцов находились в районе города Суджа и сел Черкасское Поречное, Гуево, Малая Локня, Дарьино.

«Подразделения группировки <...> «Север» <...> нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины», — уточнили в ведомстве.
 
6 февраля Минобороны РФ рассказало, что военнослужащие страны отразили контратаки украинских формирований в направлении двух сел в Курской области. Сражения произошли в районе населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька.

Ранее в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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