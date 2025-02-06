Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Погранслужба Украины опубликовала инструкцию, как правильно возвращаться из самоволки

На Украине погранслужба объяснила, как правильно возвращаться из самоволки
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Госпогранслужба Украины показала инструкцию по добровольному возвращению из самовольного увольнения. Обучающий видеоролик опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Ошибка — не приговор. Важно — не как ушел, а как вернулся. Смотри, как сделать это правильно‎», — говорится в публикации.

В ролике погранслужбы разбирают порядок действий для возвращения после самовольного оставления части. Так, первым делом рекомендуют позвонить по телефону горячей линии или написать в чат-бот в мессенджере — там подскажут, как поступить в зависимости от ситуации. Кроме того, военным предлагают составить рапорт о восстановлении на службе в любой части или подразделении госпогранслужбы Украины.

Авторы ролика уверяют: тем, кто сделает все по инструкции, гарантируют освобождение от уголовной ответственности, исключение из баз разыскиваемых лиц и восстановление всех социальных гарантий.

До этого сообщалось, что на Украине борютсяс алкоголизмом среди военных в том числе с помощью алкоголя. По данным украинских СМИ, командир дает служащим несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определенный день вернуться на службу в адекватном состоянии.

Ранее на Украине заподозрили офицера в распространении запрещенных веществ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами