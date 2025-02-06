Погранслужба Украины опубликовала инструкцию, как правильно возвращаться из самоволки

Госпогранслужба Украины показала инструкцию по добровольному возвращению из самовольного увольнения. Обучающий видеоролик опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Ошибка — не приговор. Важно — не как ушел, а как вернулся. Смотри, как сделать это правильно‎», — говорится в публикации.

В ролике погранслужбы разбирают порядок действий для возвращения после самовольного оставления части. Так, первым делом рекомендуют позвонить по телефону горячей линии или написать в чат-бот в мессенджере — там подскажут, как поступить в зависимости от ситуации. Кроме того, военным предлагают составить рапорт о восстановлении на службе в любой части или подразделении госпогранслужбы Украины.

Авторы ролика уверяют: тем, кто сделает все по инструкции, гарантируют освобождение от уголовной ответственности, исключение из баз разыскиваемых лиц и восстановление всех социальных гарантий.

До этого сообщалось, что на Украине борютсяс алкоголизмом среди военных в том числе с помощью алкоголя. По данным украинских СМИ, командир дает служащим несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определенный день вернуться на службу в адекватном состоянии.

Ранее на Украине заподозрили офицера в распространении запрещенных веществ.