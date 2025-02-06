«Калашников» представит самоходное орудие «Лотос» в Абу-Даби

Концерн «Калашников» впервые представит иностранным экспертам 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» на выставке IDEX-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

«САО «Лотос», разработанное Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО «ЦНИИточмаш», концерн «Калашников»), впервые покажут иностранным специалистам на выставке IDEX 2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля», — говорится в сообщении.

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников анонсировал начало государственных испытаний «Лотоса» в ноябре 2024 года. По его словам, в процессе испытаний будут проверены все характеристики САО, включая использование аэрозолеобразующих боеприпасов, предназначенных для защиты от высокоточного вооружения противника.

В «Калашникове» отметили, что «Лотос» может быть десантирован с боевым расчетом внутри с военно-транспортных самолетов, оставаясь при этом полностью боеготовым.

«Орудие может вести стрельбу обычными и высокоточными боеприпасами с места с подготовленных, неподготовленных и закрытых огневых позиций», — добавили в концерне.

Проект САО 2С42 «Лотос» впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2019» в парке «Патриот». «Лотос» предлагался на замену стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С9 «Нона-С».

Ранее эксперт назвал преимущества российского «Лотоса».