Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Калашников» представит самоходное орудие «Лотос» в Абу-Даби

Концерн «Калашников» впервые представит артиллерийское орудие «Лотос» в Абу-Даби
close
ЦНИИточмаш

Концерн «Калашников» впервые представит иностранным экспертам 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» на выставке IDEX-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

«САО «Лотос», разработанное Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО «ЦНИИточмаш», концерн «Калашников»), впервые покажут иностранным специалистам на выставке IDEX 2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля», — говорится в сообщении.

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников анонсировал начало государственных испытаний «Лотоса» в ноябре 2024 года. По его словам, в процессе испытаний будут проверены все характеристики САО, включая использование аэрозолеобразующих боеприпасов, предназначенных для защиты от высокоточного вооружения противника.

В «Калашникове» отметили, что «Лотос» может быть десантирован с боевым расчетом внутри с военно-транспортных самолетов, оставаясь при этом полностью боеготовым.

«Орудие может вести стрельбу обычными и высокоточными боеприпасами с места с подготовленных, неподготовленных и закрытых огневых позиций», — добавили в концерне.

Проект САО 2С42 «Лотос» впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2019» в парке «Патриот». «Лотос» предлагался на замену стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С9 «Нона-С».

Ранее эксперт назвал преимущества российского «Лотоса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами