Эксперт назвал преимущества российского «Лотоса»

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» назвал преимущества российского самоходного артиллерийского орудия (САО) «Лотос».

По словам эксперта, отечественное орудие оснащено системой активной защиты, позволяющей сбивать прицел высокоточных видов вооружения противника. Оно универсальное, позволяет применять большинство 120-мм боеприпасов на дальность около 13 км.

«При этом скорострельность этого орудия составляет 6–8 выстрелов в минуту, что в принципе достаточно для огневой поддержки», — отметил Леонков.

До этого польское издание Interia писало, что Вооруженные силы России готовятся применить против украинских войск новейшее вооружение — САО 2С42 «Лотос».

По информации журналистов, орудие способно запускать новые управляемые ракеты на расстояние до 25 км. Его также можно использовать для перемещения по воде и доставлять на нужные участки фронта с парашютом.

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