В Минобороны заявили об отражении контратак ВСУ в направлении двух курских сел

ВСУ предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении двух сел в Курской области — Черкасская Конопелька и Уланок, атаки отражены. Об этом сообщило Минобороны России в сводке.

В МО рассказали, что с утра 6 февраля украинские войска пытались атаковать несколько курских населенных пунктов силами до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Они осуществили несколько волн атак.

«Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14:00 атаки вооруженных формирований Украины отражены», — сообщили в Минобороны.

В ходе контратаки ВСУ потеряли шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

Telegram-канал SHOT утверждал, что колонна украинских военных, наступающая в Курской области, протянулась на километр. В ней были замечены танки Abrams американского производства.

По данным Mash, командование ВСУ перебросило к селу Уланок порядка 500 солдат., чтобы вернуть под огневой контроль трассу от украинских Сум до оккупированной Суджи (Курская область). По ней украинская армия получает подкрепление.

Ранее военный блогер опубликовал видео «прожарки» техники ВСУ в Курской области.