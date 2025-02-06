Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих в Курской области

За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо живой силы, ВСУ потеряли три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, а также 17 автомобилей.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что российские военные продвинулись вперед на южных окраинах населенного пункта Свердликово в Курской области.

По словам офицера российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Боцман», в Курской области нашли документы, подтверждающие, что в ходе вторжения в российский регион были направлены люди, насильственно мобилизованные в ВСУ.

Он объяснил, что задача этих плохо обученных украинских солдат заключалась в том, чтобы, отвлекая огонь на себя, выявлять огневые точки российских войск.

Ранее военблогер Подоляка охарактеризовал «мощным замесом» бои в Курской области.