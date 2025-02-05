Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военблогер Подоляка охарактеризовал «мощным замесом» бои в Курской области

Военный блогер Подоляка рассказал о «мощном замесе» в Курской области
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают штурмовые действия в районе села Свердликово Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска предпринимают попытки взять населенный пункт под контроль, несмотря на общую стабилизацию на участке по рубежам рек Локня — Малая Локня.

«Мы сумели занять и часть посадок западнее. Что позволяет нам здесь атаковать Свердликово сразу с двух сторон. Замес там идет мощный», — написал блогер.

Подоляка добавил, что еще одним направлением, на котором продолжаются активные боевые действия, стал район села Куриловка, расположенного к югу от Суджи. Блогер выразил надежду на то, что бои на этом участке закончатся успешно для российских войск.

5 февраля российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины в районе 29 населенных пунктов в Курской области, включая город Суджа и село Черкасское Поречное.

В оборонном ведомстве отметили, что всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 325 бойцов в Курской области. Потери украинских войск за все время сражений в приграничном регионе превысили 57 655 солдат.

Ранее Путин назвал очень сложной ситуацию в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами