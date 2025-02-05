Военблогер Подоляка охарактеризовал «мощным замесом» бои в Курской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают штурмовые действия в районе села Свердликово Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска предпринимают попытки взять населенный пункт под контроль, несмотря на общую стабилизацию на участке по рубежам рек Локня — Малая Локня.

«Мы сумели занять и часть посадок западнее. Что позволяет нам здесь атаковать Свердликово сразу с двух сторон. Замес там идет мощный», — написал блогер.

Подоляка добавил, что еще одним направлением, на котором продолжаются активные боевые действия, стал район села Куриловка, расположенного к югу от Суджи. Блогер выразил надежду на то, что бои на этом участке закончатся успешно для российских войск.

5 февраля российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины в районе 29 населенных пунктов в Курской области, включая город Суджа и село Черкасское Поречное.

В оборонном ведомстве отметили, что всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 325 бойцов в Курской области. Потери украинских войск за все время сражений в приграничном регионе превысили 57 655 солдат.

Ранее Путин назвал очень сложной ситуацию в Курской области.