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Наступающие под Курском части ВСУ сформировали километровую колонну

SHOT: колонна ВСУ, наступающая в Курской области, протянулась на километр
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступающая в Курской области, протянулась на километр. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что тактика колонны заключается в поддержании дистанции 30–50 метров между бронемашинами, чтобы не допустить цепной реакции при детонации.

По данным канала, российские операторы БПЛА нанесли удары по части украинской техники и уничтожили три танка, включая Abrams с экипажем, более десяти боевых бронированных машин, среди которых «Козак» с пехотой и натовские MRAP MaxxPro, противоминный трал, использовавшийся для прокладки маршрута. Первоначально колонна насчитывала до 50 единиц техники ВСУ, из которых треть уже ликвидирована.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

2 февраля родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией ВСУ, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тысяч человек, среди которых свыше 30 детей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи этим людям.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.

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