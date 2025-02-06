Журналисты опровергли информацию о потере села Уланок в Курской области

Информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли под контроль село Уланок в Курской области, является фейком украинских источников, она не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в настоящее время в населенном пункте находятся штурмовые подразделения 810-й пехотной и 11-й бригады Вооруженных сил России, которые отражают все попытки атак украинской армии. ВСУ в свою очередь попали под огневое поражение российских истребителей и несут большие потери.

6 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что украинская армия перевела подразделения в сторону села Уланок Курской области, чтобы вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи. По данным журналистов, наступление ВСУ на данном направлении началось рано утром, командование перебросило к селу порядка 500 военнослужащих.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.