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В ВМФ анонсировали обновление вооружения Каспийской флотилии

Главком ВМФ Моисеев: Каспийская флотилия пополнится новыми кораблями

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Павел Львов/РИА Новости

Каспийская флотилия продолжит пополняться новыми кораблями и системами вооружений. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

«Продолжается создание комплексной и самодостаточной системы базирования сил Каспийской флотилии, развитие береговой инфраструктуры. Авиационная и береговая составляющая флотилии также будет продолжать развиваться с учетом исключения любых угроз с морских направлений», — сказал главком.

По словам Моисеева, пополнение флотилии новыми кораблями и вооружениями позволит ей выполнять свои задачи на должном уровне.

В сентябре Моисеев заявил, что «самое мощное и разрушительное оружие», которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), находится на крайне высоком уровне готовности к применению. Главком ВМФ назвал данное вооружение «другим уровнем техники».

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