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Украинские войска потеряли крупную группировку в ДНР

ТАСС: ВСУ лишились крупной группировки в районе донецкого села Удачное
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Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились крупной группировки в районе села Удачное, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, украинские войска перебросили к населенному пункту дополнительные резервы. Таким образом они пытались нарастить силы на этом участке фронта, пояснил источник.

«Там была крупная группировка ВСУ, существенная ее часть уничтожена», — добавил он.

В российских силовых структурах уточнили, что сейчас перед украинскими формированиями стоит задача удержать железнодорожную станцию в Удачном. При этом железнодорожная ветка, ведущая к этому объекту, почти полностью находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Удачное — поселок городского типа, который находится в Красноармейском районе ДНР. 6 февраля в российских силовых структурах заявили, что находящиеся в населенном пункте бойцы ВСУ заминировали инфраструктуру местной Свято-Варваринской горно-обогатительной фабрики. Последняя относится к шахтоуправлению «Покровское», которое считается одним из крупнейших угольных предприятий.

Ранее группа украинских солдат сдалась в плен ВС РФ в районе города Красноармейска.

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