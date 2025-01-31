Шестеро брошенных командованием военнослужащих из 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны России, соответствующее видео предоставлено пресс-центром группировки войск «Юг».

«Я был ранен осколком в ногу. Каждый день просил, чтобы меня эвакуировали, было «планируем, планируем», но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но попал в плен к русским. Здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи», — сказал один из попавших в плен Александр Магиня.

Он призвал украинских военных сдаваться в плен.

Накануне пленный боец ВСУ Олег Данилов рассказал, как российские врачи оказали ему медицинскую помощь после ранения. По словам мужчины, он получил серьезную травму на четвертый день пребывания на фронте. В ходе боевых действий на него упала стена одного из разрушенных зданий, после этого у украинского военнослужащего перестали нормально функционировать руки и ноги.

Ранее пленный украинский солдат обратился к властям своей страны с призывом остановить Владимира Зеленского.