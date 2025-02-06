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Российский боец получит 1 млн рублей от производителя двигателей для F-16

Mash: боец ВС России получит 1 млн рублей от производителя двигателей F-16
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российский боец получит 1 млн рублей от американской компании Pratt & Whitney, которая производит двигатели для истребителей F-16. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, предприятие работало в России до 2022 года, а когда уходило с рынка, то не заплатило компании, которая предоставляла им машины в аренду, 2 млн рублей.

В публикации говорится, что долг передали коллекторам, по этому поводу прошел суд, где судья вынес решение взыскать с американцев эту сумму.

Mash добавил, что этими деньгами компания по аренде машин решила поделиться с бывшим коллегой, юристом Николаем, который в 2024 году ушел на СВО и был ранен в ногу осколками мины.

В конце января зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила выделить по 150 кубометров древесины семьям участников специальной военной операции. Она напомнила, что сегодня приоритетным направлением политики является господдержка участников спецоперации и их близких.

Ранее более 2 тыс. участников СВО получили земельные участки в Крыму.

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