Российский боец получит 1 млн рублей от производителя двигателей для F-16

Российский боец получит 1 млн рублей от американской компании Pratt & Whitney, которая производит двигатели для истребителей F-16. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, предприятие работало в России до 2022 года, а когда уходило с рынка, то не заплатило компании, которая предоставляла им машины в аренду, 2 млн рублей.

В публикации говорится, что долг передали коллекторам, по этому поводу прошел суд, где судья вынес решение взыскать с американцев эту сумму.

Mash добавил, что этими деньгами компания по аренде машин решила поделиться с бывшим коллегой, юристом Николаем, который в 2024 году ушел на СВО и был ранен в ногу осколками мины.

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