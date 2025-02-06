В Евросоюзе назвали Газу частью будущего палестинского государства

Европейский союз считает сектор Газа неотъемлемой частью будущего палестинского государства. Об этом РИА Новости сообщил представитель ЕС.

«ЕС по-прежнему твердо привержен решению (по принципу – ред.) двух государств, которое, по нашему мнению, является единственным путем к долгосрочному миру как для израильтян, так и для палестинцев», — сказал представитель ЕС.

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямиом Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».