Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидировали командира ВСУ с позывным Енот

Российские военные уничтожили командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Емеца с позывным «Енот» на Покровском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

По его словам, Емец участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

Емец был командиром одного из штурмовых подразделений 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Выполнял задачи в Иловайске и Дебальцево, рассказал военкор.

3 февраля сообщалось, что российские военные ликвидировали главу подразделения беспилотных летательных аппаратов ВСУ «Острые козырьки» Антона Спицына.

Позднее стало известно, что подразделения группировки российских войск «Юг» нанесли поражение формированию так называемого «Иностранного легиона» в составе ВСУ в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих.

Ранее генерал Апти Алаудинов заявил, что на Украине уничтожили бункер генералов НАТО.