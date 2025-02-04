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Российские войска нанесли поражение формированию «Иностранного легиона»

МО РФ: группировка «Юг» поразила формирование «Иностранного легиона» в ДНР
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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» нанесли поражение формированию так называемого «Иностранного легиона» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ ударили по местам скопления семи бригад украинских войск. В том числе целью стали живая сила и техника одного из формирований «Иностранного легиона».

Как рассказали в ведомстве, места скопления бойцов и оружия ВСУ находились на территории Донецкой народной республики (ДНР). Их заметили в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка, Орехово-Василевка, Дачное, Дылеевка, Янтарное, Ивано-Дарьевка и Зеленовка.

«Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в публикации.

Более того, подразделения группировки «Юг» вывели из строя три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ и уничтожили два склада. Последние использовались для хранения боеприпасов.

Ранее в зоне боевых действий ликвидировали командира украинского отряда «Острые козырьки».

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