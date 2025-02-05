Над Азовским морем сбили пять беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО сбили пять украинских БПЛА над Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, дроны были уничтожены в период с 19:00 по 20:00 мск.

5 февраля также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Обломки уничтоженного дрона упали в Белгороде. В результате ранения получил один мирный житель — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

Кроме того, в среду стало известно, что за минувшие сутки средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников Вооруженных сил Украины.

С начала спецоперации украинская армия потеряла 283 вертолета, 653 самолета, 42 463 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 034 танка и других боевых бронированных машин, 1 513 боевых машин РСЗО, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов и 31 218 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в ВСУ заявили о значительном усовершенствовании российских систем РЭБ и ПВО.