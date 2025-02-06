Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе сообщили о планах Москвы закрепиться в Ливии

Military Africa: Россия перебрасывает военных и технику из Сирии в Ливию
close
Shutterstock

После падения режима Башара Асада в Сирии Москва может сделать Ливию базой для своих военных операций. Об этом сообщает сайт Military Africa.

В статье утверждается, что в последнее время российские военные самолеты совершают большое количество полетов из Сирии в Ливию, так как РФ якобы хочет создать в ливийских портах пункты базирования своего флота. Кроме того, Россия значительно увеличила численность своих военнослужащих в Ливии — с 800 до 1800. Москва также строит и расширяет логистические базы на юге Ливии, недалеко от границ Судана и Чада.

Сейчас российская авиация использует четыре крупные ливийские военно-воздушные базы: Аль-Хадим (на востоке страны), Аль-Джуфра (в центре), Брак-эш-Шати (на юго-западе) и Аль-Кардабия (в Сирте). Россия активно модернизирует их инфраструктуру для дальнейших поставок в Мали, Буркина-Фасо и Судан. В январе российские военные получили в свое распоряжение аэродром Маатен аль-Сарра, расположенный вблизи границ Чада и Судана.

Такое усиленное проникновение РФ в Ливию, утверждает издание, стало возможным благодаря тесным отношениям Москвы с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и его Ливийской национальной армией.

20 декабря израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис назвал переброску Россией сил ПВО с сирийских баз в Ливию мудрым и логичным шагом.

Ранее премьер Ливии Дбейба назвал неприемлемой идею «альтернативного плацдарма» России.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами