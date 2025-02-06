На Западе сообщили о планах Москвы закрепиться в Ливии

После падения режима Башара Асада в Сирии Москва может сделать Ливию базой для своих военных операций. Об этом сообщает сайт Military Africa.

В статье утверждается, что в последнее время российские военные самолеты совершают большое количество полетов из Сирии в Ливию, так как РФ якобы хочет создать в ливийских портах пункты базирования своего флота. Кроме того, Россия значительно увеличила численность своих военнослужащих в Ливии — с 800 до 1800. Москва также строит и расширяет логистические базы на юге Ливии, недалеко от границ Судана и Чада.

Сейчас российская авиация использует четыре крупные ливийские военно-воздушные базы: Аль-Хадим (на востоке страны), Аль-Джуфра (в центре), Брак-эш-Шати (на юго-западе) и Аль-Кардабия (в Сирте). Россия активно модернизирует их инфраструктуру для дальнейших поставок в Мали, Буркина-Фасо и Судан. В январе российские военные получили в свое распоряжение аэродром Маатен аль-Сарра, расположенный вблизи границ Чада и Судана.

Такое усиленное проникновение РФ в Ливию, утверждает издание, стало возможным благодаря тесным отношениям Москвы с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и его Ливийской национальной армией.

20 декабря израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис назвал переброску Россией сил ПВО с сирийских баз в Ливию мудрым и логичным шагом.

Ранее премьер Ливии Дбейба назвал неприемлемой идею «альтернативного плацдарма» России.