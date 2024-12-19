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В Ливии прокомментировали идею «альтернативного плацдарма» России

Премьер Ливии Дбейба назвал неприемлемой идею «альтернативного плацдарма» России
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Suhaib Salem/Reuters

Ливия будет сражаться и сопротивляться тем, кто попробует въехать в страну без разрешения, заявил премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом он прокомментировал предположения экспертов о том, что Россия может перебросить часть военных из Сирии в Ливию.

Он подчеркнул, что никто не будет принимать «иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу».

Дбейба добавил, что против тех, кто въезжает в Ливию без разрешения, будут сражаться.

19 декабря американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Россия выводит свое вооружение и системы противовоздушной обороны со своих военных баз в Сирии в Ливию.

Как отмечается, российские грузовые самолеты доставили оборудование ПВО, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии.

WSJ также утверждает, что Россия также вывела войска, военные самолеты и вооружение из Сирии, значительно сократив свое присутствие там.

Ранее Асад рассказал, как он узнал о падении Дамаска.

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