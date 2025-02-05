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В Минобороны РФ отчитались о ходе боев в Курской области

МО РФ: группировка «Север» нанесла поражение 15 бригадам ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 29 населенных пунктов в Курской области, включая город Суджа и село Черкасское Поречное. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары по местам скопления украинских формирований нанесли подразделения группировки войск «Север». В результате им удалось ликвидировать бойцов и технику шести механизированных и трех десантно штурмовых бригад ВСУ, одной бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны, а также одной бригады Национальной гвардии Украины.

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника <...> в Сумской области», — добавили в пресс-службе.

По данным министерства, часть позиций ВСУ находилась в районе населенных пунктов Басовка и Мирлоги. Другие места скопления украинских формирований располагались у населенных пунктов Журавка, Яблоновка, Могрица, Юнаковка, Беловоды, Садки, Веселовка, Мирополье, Иволжанское, Стецковка и Искрисковщина.

Также в ведомстве заявили, что всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 325 бойцов в Курской области. Потери украинских войск за все время сражений в приграничном регионе, в свою очередь, превысили 57 655 солдат.

Ранее российские бойцы ликвидировали колонну техники из стран — членов НАТО в Курской области.

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