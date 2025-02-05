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В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли 325 военнослужащих в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

За сутки в Курской области российские военные уничтожили до 325 украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВСУ также потеряли три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что российские военные продвинулись вперед на южных окраинах населенного пункта Свердликово в Курской области.

По словам офицера российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Боцман», в Курской области были обнаружены документы, подтверждающие, что в ходе вторжения в российский регион были направлены люди, насильственно мобилизованные в ВСУ.

Он объяснил, что задача этих плохо обученных украинских солдат заключалась в том, чтобы, отвлекая огонь на себя, выявлять огневые точки российских войск.

Ранее российские военные уничтожили колонну украинского спецназа и технику НАТО под Курском.

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