За сутки в Курской области российские военные уничтожили до 325 украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВСУ также потеряли три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что российские военные продвинулись вперед на южных окраинах населенного пункта Свердликово в Курской области.

По словам офицера российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Боцман», в Курской области были обнаружены документы, подтверждающие, что в ходе вторжения в российский регион были направлены люди, насильственно мобилизованные в ВСУ.

Он объяснил, что задача этих плохо обученных украинских солдат заключалась в том, чтобы, отвлекая огонь на себя, выявлять огневые точки российских войск.

Ранее российские военные уничтожили колонну украинского спецназа и технику НАТО под Курском.